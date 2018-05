'Heldhaftige' drugsverslaafde krijgt celstraf 31 mei 2018

02u34 0

Een 33-jarige drugsverslaafde uit Maaseik is tot 12 maanden cel en een boete van 800 euro veroordeeld omdat hij een bewoner van het leegstaand voormalig ziekenhuis rake klappen toediende. De bewoner verbleef er in uitvoering van een bewoningsovereenkomst met de firma Prevenda Leegstandsbeheer en werd er al meermaals lastig gevallen door de labiele junkie.





Die zei dat hij, via Facebook, de hulpkreet van een vrouw ontvangen had en haar wilde redden. Na het zoveelste ongewenst bezoek vond de bewoner het welletjes, maar kreeg hierbij te maken met de vuisten van de 'redder'. Bij een huiszoeking vonden de speurders er dolken en een gasdrukrevolver.





De rechter verleende de man uitstel van de hoofdstraf onder een hele reeks voorwaarden. Zo moet hij het drugsmilieu vermijden en hulp zoeken bij een psychiater of een psycholoog voor zijn paranoïde schizofrenie. (JEK)