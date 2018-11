Zesdejaars van basisschool Omer Wattez knutselen tentoonstelling over Eerste Wereldoorlog in elkaar Koning Boudewijnstichting bekroont project Lieke D'hondt

18u24 9 Maarkedal De leerlingen van het zesde leerjaar van basisschool Omer Wattez in Schorisse hebben zelf een tentoonstelling over de Eerste Wereldoorlog in elkaar gestoken. Het project kreeg zelfs een beloning van de Koning Boudewijnstichting, waardoor de leerlingen op studiereis kunnen naar de Westhoek.

Een hele week hebben de leerlingen van meester Wim zich verdiept in de Eerste Wereldoorlog. Naar aanleiding van de honderdste verjaardag van het einde van de oorlog gingen de leerlingen op zoek naar helmen, wapens, boeken en ander historisch materiaal om in de klas een tentoonstelling in elkaar te steken. Ze schreven teksten en bereidden spreekbeurten voor om vrijdag alle nieuwsgierige bezoekers te ontvangen. Hun harde werk werd bovendien beloond door de Koning Boudewijnstichting. “We hebben ons project ingediend bij de Stichting en hebben zo vijfhonderd euro gewonnen. Met het geld zullen we een uitstap maken naar de Westhoek. Het is een mooie beloning voor het harde werk van de leerlingen”, vertelt een trotse meester Wim.

