Z+ brengt zes rust- en picknickplekken naar Maarkedal 01 maart 2018

02u48 0 Maarkedal Liggen op een tapijt van bakstenen of zitten op een houten trap midden in de natuur, binnenkort kan het allemaal in Maarkedal. Met het project Z+ wil de gemeente namelijk zes unieke rust- en picknickplekken creëren waar inwoners en toeristen ten volle kunnen genieten van het landschap.

Als alternatief voor een kunsttriënnale met tijdelijke realisaties, koos Maarkedal ervoor om een wedstrijd te organiseren voor vormgevers.





"Met het project Z+ creëren we een uniek concept met een blijvend resultaat. Elk Z+ object heeft namelijk zijn eigen plus, een klein extraatje dat van een rustmoment een bijzondere ervaring maakt", zegt schepen van Cultuur Isabel Van Quickelberghe (N-VA).





Tapijt van bakstenen

Een professionele jury koos ondertussen de drie winnende ontwerpen. Eén ervan, een tapijt van bakstenen op de trage weg aan de Donderij, is al gerealiseerd.





De houten trap aan de Bossenaremolen komt er in mei en de twee zitheuvels aan de Sint-Vincentiuskapel zullen later gerealiseerd worden. Ondertussen liet de gemeente nog extra zitobjecten ontwerpen voor de kapel aan het Leideveld, het bosje in de Kerkemstraat en de Boskantdreef. Zo komt de totale kostprijs van het project op 70.000 euro, waaronder ook 32.000 euro aan subsidies van Platteland Plus.





De gemeente koppelt met twee nieuwe wandellussen van in totaal 12 kilometer ook een toeristisch aspect aan het project. "Met Z+ willen we de wandelaar een intensere natuurbeleving schenken", zegt schepen van Toerisme Ann De Tollenaere (Open Vld).





(LDO)