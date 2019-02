Workshop geschenken maken in de bib voor Jeugdboekenmaand Lieke D'hondt

21 februari 2019

13u18 1 Maarkedal De Jeugdboekenmaand staat dit jaar in het teken van ‘Vrienden voor altijd’. Daarom organiseert de bibliotheek van Maarkedal samen met de Gezinsbond twee creatieve workshops waarin de deelnemers onder begeleiding geschenkjes leren maken voor zichzelf en voor vrienden.

De workshops vinden plaats op zaterdag 23 maart in de bibliotheek. De eerste sessie start om 10 uur, de tweede om 11 uur. Deelnemen is gratis, maar inschrijven is wel verplicht. Dat kan door te mailen naar bibliotheek@maarkedal.be of te bellen naar 055/33.46.47. Je kan dan ook doorgeven welke sessie je wil volgen.