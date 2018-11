Woonzorgcentrum Haagwinde breidt uit: “De deur staat open voor iedereen” Lieke D'hondt

20 november 2018

16u29 0 Maarkedal Woonzorgcentrum Haagwinde in Maarke (Maarkedal) breidt uit. De arbeiders leggen momenteel de laatste hand aan de nieuwbouw met 22 woongelegenheden en 7 assistentiewoningen waar het hele dorp welkom zal zijn.

Het afgelopen jaar is er druk gebouwd in de Hasselstraat in Maarke. Naast de huidige gebouwen van woonzorgcentrum Haagwinde is een nieuwbouw opgetrokken. Die sluit aan op de bestaande gebouwen waardoor de capaciteit verhoogt van 69 naar 89 woongelegenheden. Negen bewoners die momenteel in de oudste kamers van Haagwinde verblijven, verhuizen naar de nieuwbouw. Bovendien zijn er kamers voor nog eens 13 nieuwe bewoners en zijn er op de bovenste verdieping 7 nieuwe assistentiewoningen met een eigen, beveiligde ingang.

Open huis

Met de nieuwbouw houdt het woonzorgcentrum rekening met de noden van de senioren in de toekomst. “De komende generatie zal iets meer luxe vragen”, zegt directeur Koen De Smet. “Daarom voorzien we in het nieuwe gebouw ruime kamers met veel lichtinval, een kapsalon, een wellnessruimte een therapiekeuken en een ruime cafetaria.” Daar zullen ook mensen die niet in het woonzorgcentrum verblijven welkom zijn. Ze kunnen er een maaltijd nuttigen of gewoon iets drinken. “Dat kan een oplossing zijn voor mensen die thuis in een isolement dreigen te verzeilen”, legt De Smet uit. De cafetaria zal ook wat weg hebben van een café, inclusief tapinstallatie. Ook dat heeft een reden. “In Maarke-Kerkem zijn bijna alle cafés verdwenen, dus Maarkedallers die een pintje willen komen drinken of wandelaars en fietsers die eens willen binnenspringen, mogen dat gerust doen. We nodigen hen zelfs uit om wat langer te blijven en wat te kaarten of deel te nemen aan een activiteit.”

Haagwinde wil op die manier een open huis zijn. Verenigingen die een vergaderruimte nodig hebben, kunnen in de polyvalente zaal terecht en in de inkomhal plant directeur De Smet tentoonstellingen van kunstenaars. “De ruimte leent zich er perfect voor en het brengt wat leven de brouwerij”, motiveert de directeur. Haagwinde heeft bovendien al een eerste kunstwerk beet, want aan de ingang van het gebouw prijkt een beeld van kunstenaar Jan Desmarets.

Aandacht voor milieu

In de nieuwbouw zet het woonzorgcentrum ook in op groene energie. “We plaatsen ook 630 zonnepanelen, een eigen hoogspanningscabine en we recupereren het regenwater maximaal”, legt De Smet uit. Op die manier kan het woonzorgcentrum op een milieubewuste manier in haar eigen energie voorzien.

Eind deze maand moeten de werken aan het woonzorgcentrum klaar zijn. Nadien zal de inrichting nog wat tijd in beslag nemen, zodat de eerste bewoners op 15 januari hun intrek kunnen nemen in hun nieuwe kamers.