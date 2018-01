Wegenwerken in Fortstraat en Tenhoutestraat 03u05 0

De wegenwerken in de Fortstraat in Maarkedal beginnen vanaf vandaag. De aannemer zal dertig werkdagen nodig hebben om de grachten opnieuw aan te leggen en enkele betonvakken te vervangen. Tijdens de werken aan de grachten zal er beurtelings nog doorgang mogelijk zijn, maar voor de vervanging van de betonvakken zal de rijweg plaatselijk afgesloten zijn. Omrijden kan dan via de Taaienberg en de Bossenaarstraat. Ook in de Tenhoutestraat zal er bedrijvigheid zijn vanaf het einde van de maand. De aannemer zal er de grachten aanpakken, grindpalen plaatsen om grondverschuivingen tegen te gaan en het wegdek vernieuwen. Tijdens de werken zal de Tenhoutestraat ter hoogte van de werfzone afgesloten zijn voor het verkeer. Omrijden kan via Markettestraat, Neutenstraat, Langestraat en Ronsestraat. Als alles goed gaat, zullen de werken zeventig werkdagen duren. (LDO)