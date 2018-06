Vrouw van bestuurder met 1,93 promille belandt onder voertuig 23 juni 2018

De 75-jarige M. V. uit Maarkedal zal zijn uitstap samen met zijn echtgenote niet snel vergeten. Beiden hadden te diep in het glas gekeken, maar waren er toch in geslaagd om zonder kleerscheuren thuis te geraken. Op hun oprit liep het echter mis. De vrouw des huizes kwam er om nog onduidelijke reden onder het voertuig terecht. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht, maar mocht na twee dagen observatie terug naar huis. "Het lijkt wel een scène uit een film van Benny Hill", vertelde advocaat Pascal Hooreman. "Mevrouw had wat cava's gedronken en meneer enkele pintjes. Hij kan wel nog altijd rekenen op een blanco strafregister" De politierechter legde de man een boete van 800 euro en twee maanden rijverbod op. (TVR)