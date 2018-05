Vrouw botst met auto tegen verlichtingspaal 07 mei 2018

Op de N60 in Nukerke (Maarkedal) is een jonge vrouw met haar wagen tegen een verlichtingspaal gereden. De vrouw reed zondag rond de middag in de richting van Oudenaarde toen ze plots moest uitwijken voor een tractor. Haar wagen ging aan het tollen, raakte met de flank een verlichtingspaal en kwam zo tot stilstand. De vrouw kon zelf uit haar wagen stappen en ging met de ziekenwagen mee voor verzorging. Haar wagen moest zwaar beschadigd getakeld worden. (DCRB/LDO)