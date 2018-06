Vrienden openen pop-up pizzeria aan Taaienberg 26 juni 2018

02u40 0 Maarkedal Louis Platteeuw (18) en Charles-Henri Van Malleghem (17) houden van 5 tot 29 juli pop-up pizzeria Rondelle open aan de voet van de Taaienberg in Etikhove. "Een plaats waar je even weg bent van alles en je rustig kan genieten van pizza, wijn en zon."

Nu ze geen examens meer hebben, zijn Louis en Charles-Henri niet meer weg te slaan uit de hoeve aan de Taaienberg. Ze zijn druk in de weer om alles in orde te maken voor de opening van hun pop-up pizzeria Rondelle. Een maand lang zullen ze vijf soorten pizza's aanbieden. "We willen de mensen laten genieten op ons terras, in de natuur en onder de zon, met pizza en een glas wijn", zeggen de twee.





Het idee om een maand lang pizza's te verkopen ontstond vanuit Café Rondelle, het gelegenheidscafé dat de ouders van Charles-Henri openhouden tijdens de Ronde van Vlaanderen. "We kregen vaak de vraag wanneer Café Rondelle nog eens zou opengaan en zo kwamen we op het idee om er een pop-up te openen. We hebben tijd en zin en de hoeve staat leeg, dus waarom zouden we het niet proberen", vertelt Louis. "We doen het ook uit sympathie voor ons dorp. Etikhove leeft en we vinden het fijn om daartoe bij te dragen. Er was trouwens ooit een echt pizzahuisje hier verderop. Het was heel bekend, maar is ondertussen verdwenen. Het is leuk dat wij de pizza's nu terugbrengen", vult Charles-Henri aan.





Meer info over Rondelle vind je op www.rondelle.be. (LDO)