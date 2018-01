Voor tweede keer in twee maanden rijdt auto living binnen BURGEMEESTER BELOOFT MAATREGELEN TE NEMEN RONNY DE COSTER & LIEKE D'HONDT

02u37 0 Foto Lieke D'hondt Erwin en Mia in hun living. Voor de tweede keer in evenveel maanden blijven ze achter met een ravage. Maarkedal Voor de tweede keer in evenveel maanden tijd is een auto binnengereden in de living van Erwin Braet (65) en Mia Vanderkimpen (66). Zaterdagavond vloog rond 21 uur een Volkswagen Polo uit de bocht in de Ronsestraat in Schorisse en belandde met een zware klap tegen het huis van het koppel. "Het was net een ontploffing", zegt Mia.

Mia en Erwin waren met hun veertienjarige kleindochter naar de televisie aan het kijken toen de auto zich met een enorme knal door de muur boorde. "Het was net een ontploffing en toen stond die auto hier in de living", vertelt Mia. Vooral de kleindochter van het gezin was onder de indruk van het ongeval. Zij kreeg de salontafel op haar voet en had wat tijd nodig om te bekomen. Mia en Erwin bleven dan weer heel rustig bij de situatie. "Je kan niets anders doen dan kalm blijven. We hebben geprobeerd om de bestuurder en zijn passagier te helpen, want één van hen was aan het bloeden", zegt Mia. De bestuurder en zijn passagier, twee mannen van 28 en 25 jaar uit Avelgem en Anzegem, werden voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Ook de brandweer van Ronse kwam ter plaatse om de woning te stutten zodat het gezin met een gerust hart thuis kon blijven.





Het gezin heeft veel geluk gehad, want normaal gezien waren er nog meer familieleden thuis op het moment van het ongeval.





Zoon Frank en schoondochter Svenja waren op het noodlottige moment gaan wandelen met de hond. "Wij hoorden de auto passeren toen we aan het wandelen waren. We hoorden hoe hij tegen de kasseien in de berm schoof en daarna volgde nog een klap. Ik zei nog tegen Svenja dat ze weer bij mijn ouders binnen zaten en toen ging de telefoon", vertelt Frank. "Gelukkig waren wij op dat moment met de hond buiten, want zijn mand staat net op de plek waar de auto binnen reed", voegt Svenja er aan toe.





Tweede keer in 2 maanden

Mia en Erwin wonen al dertien jaar zonder problemen in de Ronsestraat, maar nu blijven ze voor de tweede keer in twee maanden achter met een ravage. Op 27 oktober reed er ook al een auto binnen bij het koppel. "De schade van toen was nog maar voor een gedeelte hersteld. We hadden alles al opgeruimd en laten dichtmetselen, maar het nieuwe raam zat er nog niet in. Nu zal het weer een heel gedoe zijn om alles te regelen. Zeker met de feestdagen kan het een tijd duren om alles opnieuw in orde te maken", vreest Mia. Enkele buren kwamen wel al de handen uit de mouwen steken om het koppel te helpen zodat ze toch een mooi en warm eindejaar konden vieren. "We laten ons niet doen door deze tegenslag. We zetten een plank tegen het gat en gaan feesten", lacht Mia.





Vangrails

Burgemeester Joris Nachtergaele (N-VA) is er zich van bewust dat er maatregelen nodig zijn in de Ronsestraat. "Er zijn plannen om de bocht aan het huis van Mia en Erwin recht te trekken. Om dat te kunnen realiseren moeten er zo'n driehonderd onteigeningen afgehandeld worden, dus het duurt jaren om het plan uit te voeren", aldus de burgemeester. "Bovendien is het een gewestweg en kunnen wij als gemeente dus niet veel doen. We zullen wel aan het Agentschap Wegen en Verkeer vragen om een tussenmaatregel te nemen, bijvoorbeeld door vangrails te plaatsen."