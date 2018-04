Vijf miljoen euro steun voor programma Water-Land-Schap 27 april 2018

De projecten Maarbekeekvallei in Maarkedal en Burenwater in Kruishoutem krijgen Vlaamse steun.





Ze passen binnen het landinrichtingsproject Water-Land-Schap, waarvoor in vijf miljoen euro is voorzien door minister Joke Schauvliege (CD&V). De Maarkebeek neemt het overstromingsrisico als vertrekpunt, maar streeft naar een aanpak die uitdagingen en oplossingen voor landbouw, natuurontwikkeling en landschapskwaliteit maximaal integreert. Ook Burenwater, een project op de grens van Kruishoutem en Deinze is gekozen.





Uitvoering voorbereiden

Burenwater wil het regenwater van het dakoppervlakte van (bedrijven)terreinen ter beschikking stellen van naburige tuinbouwers. Het project wordt gerealiseerd tussen het glastuinbouwbedrijf Tomato Masters en het bedrijventerrein De Prijkels. De lokale coalities van de geselecteerde initiatieven gaan nu samen met het programmateam aan de slag om hun voorstel concreet uit te werken en de uitvoering voor te bereiden. Minister Schauvliege verwacht de eerste acties op het terrein begin 2019. (TVR)