Verkleedkledij aan, muziek mee en op stap: Zotte Maandag in Etikhove Lieke D'hondt

07 januari 2019

22u16 0 Maarkedal Op Zotte Maandag, de Driekoningenavond in Etikhove (Maarkedal) liepen heel wat vreemde figuren rond in het dorp. Zoals de traditie het wil, verkleden de inwoners van de gemeente zich om daarna binnen te gaan bij een aantal open huizen.

In de open huizen bieden de gastheren en gastvrouwen de onbekende bezoekers een drankje aan, terwijl ze raden wie er achter de maskers schuil gaat. Ook de nodige muziek kan niet ontbreken. “Zotte Maandag is echt een traditie, het hoort bij de dorpssfeer hier. We bezoeken zo veel mogelijk huizen, maar allemaal zal niet lukken. We komen wel nog naar de afsluitende fuif in Plan B, maar we moeten morgen terug fris aan het werk”, zeggen enkele verklede vriendinnen. Om zo lang mogelijk onontdekt de avond door te brengen, hebben ze nog enkele tips. “Je mag niet elk jaar met hetzelfde groepje op stap gaan, want zo wordt je sneller herkend. Spreken met een vervormde stem helpt ook altijd”, lachen de vriendinnen.

Wie de Maarkedalse traditie zelf nog wil meemaken, kan op vrijdag 11 januari terecht in Schorisse en op zaterdag 12 januari in Nukerke. Startpunten zijn respectievelijk ’t Vijfde Wiel en ’t Stoofke.