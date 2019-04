Verkeersdrempels op de Kaperij moeten Bosgatstraat en Kaperij opnieuw leefbaar maken Lieke D'hondt

11 april 2019

11u36 2 Maarkedal De bewoners van de Kaperij en de Bosgatstraat in Schorisse (Maarkedal) kunnen opgelucht ademhalen. Na jarenlang aandringen en overleg is er eindelijk een oplossing in de maak om de overdreven snelheid in de twee straten aan banden te leggen: er komen twee nieuwe verkeersdrempels.

De problematiek in de Kaperij en de Bosgatstraat sleept al 23 jaar aan. Veel bestuurders en zwaar vervoer gebruiken de weg als sluipweg en lappen daarbij de snelheidsregels aan hun laars. Sommigen vinden het zelfs nodig om er meer dan honderd kilometer per uur te rijden en brengen de zwakke weggebruikers in gevaar. “We durven onze kinderen niet meer met de fiets naar school te laten gaan en ook voor de wandelaars en wielertoeristen is het een levensgevaarlijke situatie”, vertellen de buurtbewoners.

Zij hebben zich in het buurtcomité Kaperij-Bosgatstraat verenigd om in overleg met het gemeentebestuur een oplossing te vinden. Die kwam er uiteindelijk onder de vorm van asverschuivingen en een tijdelijke verkeersdrempel, maar die bleken niet het gewenste effect te hebben. “Bestuurders rijden nog steeds veel te snel tussen de asverschuivingen en de tijdelijke verkeersdrempel hebben we moeten weghalen omdat de hellingsgraad te hoog was in combinatie met de Kaperij”, legt burgemeester Joris Nachtergaele (N-VA) uit. “Daarom hebben we besloten om twee nieuwe verkeersdrempels te plaatsen, één net voorbij de beek en één vlak voor de helling op de Kaperij. Dat is ons laatste redmiddel om de snelheid onder controle te houden.” De bestaande verkeersdrempel op het einde van de Bosgatstraat heeft volgens de buurtbewoners al bewezen dat dat een efficiënte maatregel is. “We zijn wel van plan om de straat in de toekomst volledig te heraanleggen. Dan zullen we de straat zodanig inrichten dat de snelheid op een natuurlijke manier naar beneden gaat”, verduidelijkt Nachtergaele nog.

Slachtoffers vermijden

Het buurtcomité is tevreden met de voorgestelde initiatieven. “We hebben jarenlang moeten ijveren voor een oplossing en hebben daarvoor alle mogelijke stappen van overleg, politiemetingen en proefopstellingen moeten doorlopen. We zijn blij dat er eindelijk een definitieve oplossing komt”, zegt de voorzitter. Hij benadrukt dat de verkeersveiligheid in Kaperij en de Bosgatstraat voorop staat. “We krijgen veel tegenwind van bepaalde landbouwers omdat de snelheidsremmende maatregelen voor hen vaak hinderlijk zijn, maar we doen dit niet om hen te pesten. We hebben daarom ook overleg gepleegd met de landbouwers die in onze straten percelen hebben. Zij tonen gelukkig wel begrip. De verkeersveiligheid is voor ons het enige wat telt. Wij willen voorkomen dat er slachtoffers vallen.” De twee verkeersdrempels zullen binnenkort geplaatst worden.