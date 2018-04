Uitbreiding sportzone terug naar af 06 april 2018

02u33 0

Vlaams Minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) neemt geen beslissing over de uitbreiding van het voetbalveld van KVV Ardennen aan de Nederholbeekstraat. De minister schuift de verantwoordelijkheid door naar de gemeente. Het zag er een jaar geleden nochtans goed uit voor KVV Ardennen. In het voorlopig gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) werd de sportzone uitgebouwd. "Maar er kwamen heel wat bezwaarschriften van de buurt", zegt burgemeester Joris Nachtergaele (N-VA). "Ik ben blij dat we nu zelf kunnen beslissen, al hebben we veel tijd verloren. Ik heb al veel ideeën en ben ervan overtuigd dat we een oplossing vinden", zegt Nachtergaele. Wat die ideeën zijn en wanneer de oplossing er zal zijn, kan de burgemeester niet kwijt. Ardennen-voorzitter Luc Ysebaert reageert ontgoocheld. "We wachten al meer dan twintig jaar op een oplossing en nu moeten we opnieuw van nul beginnen." (LDO)