Twee jaar cel met uitstel voor bestuurder die seingever opzettelijk aanrijdt: “Nog steeds wandelstok nodig, maar mijn hobby opgeven? Geen denken aan” Lieke D'hondt

22 maart 2019

12u24 0 Maarkedal B&B-uitbater T.A. uit Maarkedal is veroordeeld tot een celstraf van twee jaar met uitstel en een geldboete van 1.200 euro, waarvan de helft met uitstel. De 51-jarige man reed tijdens de Triatlon van Vlaanderen in 2016 opzettelijk een seingever omver toen die hem niet wilde doorlaten.

“Een goed signaal van de rechters”, reageert seingever Dirk Blanchart op het vonnis van de correctionele rechtbank in Oudenaarde. De man uit Sint-Lievens-Houtem werd op 10 juli 2016 omvergereden door een geagiteerde B&B-uitbater. Samen met drie andere seingevers regelde Blanchart die bewuste dag het verkeer op de Boigneberg in Maarkedal. De triatleten waren aan het fietsnummer bezig toen de beklaagde ter plaatse kwam. Hij wilde de seingevers overtuigen het verkeer door te laten omdat zijn klanten niet tijdig op een babyborrel geraakten die hij op dat moment organiseerde in zijn zaak. “Maar dat kon op dat moment niet. Het was te druk en het parcours liet het niet toe”, herinnert Blanchart zich. “Omdat hij heel geagiteerd was, zijn we met onze rug naar de bestuurder in zijn terreinwagen gaan staan. Opeens probeerde hij ons met de auto weg te duwen. De twee andere seingevers zijn nog kunnen wegspringen, maar ik ben opgeschept. Hij sleurde me vier meter mee op de motorkap. Daarna ben ik gevallen en is hij over mijn been gereden.” De beklaagde verklaarde in de rechtbank dat hij de seingevers enkel wilde intimideren. “Ik ben tot op 15 centimeter van de seingevers gereden. De twee buitenste personen zijn opzij gesprongen, maar daarna heb ik een inschattingsfout gemaakt. Ik dacht dat de rijweg vrij was en ben weggereden.”

Opzettelijke slagen en verwondingen

De rechters oordelen nu dat de bestuurder wel degelijk wist dat hij het slachtoffer zou raken. Hij is dus schuldig aan opzettelijke slagen en verwondingen. De rechters leggen hem een celstraf van twee jaar met uitstel en een boete van 1.200 euro, waarvan de helft met uitstel, op. Slachtoffer Dirk Blanchart is blij met het signaal van de rechters. “Elke straf is in dit geval een goed signaal. Het was me er niet om te doen die man in de gevangenis te krijgen, maar het is wel belangrijk om aan te tonen dat seingevers noodzakelijk zijn. Als we het verkeer hadden doorgelaten, zouden er ongelukken gebeurd zijn.” Blanchart draagt zelf wel nog de gevolgen van het incident. Hij heeft een wandelstok nodig en hij heeft geen gevoel meer in zijn been. Op termijn zal hij ook nog een nieuwe knie nodig hebben, maar zijn hobby geeft hij niet op: “Ik ben nog steeds seingever, al ben ik nu wel iets voorzichtiger als ik met een agressieve bestuurder te maken krijg.”