Strip leert jeugd over Grote Oorlog IVAN ADRIAENSSENS MAAKT TEKENINGEN IN OPDRACHT VAN STAD JOYCE MESDAG

01 juni 2018

02u46 0 Maarkedal Tekenaar Ivan Adriaenssens (48) uit Schorisse heeft een graphic novel gemaakt in opdracht van de stad Waregem, over de laatste weken van de Eerste Wereldoorlog. Het is al zijn vierde striproman over de Grote Oorlog. "De oorlogsmicrobe zal me nooit meer loslaten."

Ivan is met dit boek niet aan zijn proefstuk toe: acht jaar geleden maakte hij het eerste stripboek over de Eerste Wereldoorlog. Dat was 'Afspraak in Nieuwpoort', in opdracht van de stad Nieuwpoort. Daarna maakte hij er één voor Veurne, Diksmuide en Passendale. "Een kleine twee jaar geleden heb ik tekeningen gemaakt van dieren aan het front, die zouden geprojecteerd worden tijdens de theatervoorstelling 'Cher Ami'. Die tekeningen vielen in de smaak bij de Waregemse bestuursleden die in de zaal zaten. "We kwamen snel tot de overeenkomst dat we een stripboek zouden maken." Want in Waregem valt genoeg inspiratie te rapen voor een volledig boek, zegt Adriaenssens. "De laatste weken van de Eerste Wereldoorlog is in de ruime streek rond Waregem heel fel gevochten geweest. Onze bondgenoten hebben veel moeite gehad om hen terug te dringen tot aan de Duitse grens."





Deskundigen

Ivan brengt in 'Oorlog in Waregem' verschillende verhalen uit de oorlog tot leven. "In het boek verdiepen twee studenten, Jim en Sophia, zich voor het vak Journalistiek in de wereldoorlog. Zij vormen de rode draad waarmee ik de verhalen aan elkaar kan rijgen", zegt Adriaenssens. "Bij graphic novels is de tekenstijl normaal nogal los, maar ik hou het semi-realistisch vanwege het ernstige onderwerp."





Ivan werkte nauw samen met een aantal deskundigen uit de regio, onder meer Nic Vanrenterghem uit Kruishoutem. "Zij hebben mij de nodige info bezorgd en ook achteraf het verhaal gecheckt. Er zit hier en daar wat fictie in, het deel over de studenten in dit geval bijvoorbeeld, maar de verhalen zelf zijn historisch volledig correct. Ik heb me de voorbije jaren enorm verdiept in de Eerste Wereldoorlog. Het heeft me echt in de kuiten gebeten, die interesse zal nooit meer weggaan."





Ruimer publiek

De stad Waregem telt 15.000 euro neer voor de Waregemse graphic novel. "Met een striproman bereik je een ruimer publiek, aangezien een dergelijk boek veel minder 'zwaar' is dan een gewoon geschiedenisboek", zegt Adriaenssens. "Jongeren gaan sneller een striproman openslaan dan een traditioneel boek over de wereldoorlogen. Ik merk het genoeg tijdens de lezingen die ik geef via het Vlaams Fonds voor de Letteren. Ik vertel twee uur over hoe je aan een strip over de wereldoorlog begint. Ik merk dat de beide elementen elkaar versterken en ik heb vrij snel de aandacht van de jongeren."





Het boek 'Oorlog in Waregem' komt officieel uit op 20 september, in het Nederlands en Engels, bij uitgeverij Lannoo.