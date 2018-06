Spoorwegovergang Mellinkstraat afgesloten 13 juni 2018

02u30 0

Infrabel voert vanaf vandaag vernieuwingswerken uit op de spoorlijn tussen Ronse en Oudenaarde ter hoogte van de Mellinkstraat in Nukerke (Maarkedal). De overweg krijgt een onderhoudsvriendelijke en geluiddempende bovenbekleding in rubber en is daarom volledig afgesloten vanaf vandaag tot en met vrijdag 6 juli. Er is een omleiding voorzien via de Nederholbeekstraat, Mussestraat, Boelaardstraat en Ruitegem. (LDO)