Sms moet Maarkedalse handelaars beter op de hoogte houden van wegenwerken Lieke D'hondt

30 januari 2019

13u42 0 Maarkedal De handelaars in Maarkedal zullen voortaan beter op de hoogte zijn van wegenwerken in de gemeente. Het gemeentebestuur lanceert begin volgende maand een sms-systeem waarin alle wegenwerken en de daarmee gepaarde hinder aangekondigd zullen worden.

De handelaars en inwoners die werken en wonen langs de zone van de N457, waar momenteel ingrijpende werken worden uitgevoerd, kunnen al via een sms op de hoogte worden gebracht over de hinder. Dat systeem breidt nu uit. “Voortaan kunnen alle handelaars op het grondgebied van Maarkedal zich inschrijven op het sms-systeem. Zo is iedereen optimaal op de hoogte over eventuele hinder. Het systeem zal van toepassing zijn voor de werken aan de N457, maar ook voor alle andere wegenwerken in Maarkedal”, zegt schepen van Middenstand Filip Meirhaeghe (Open Vld). Begin februari ontvangt elke handelaar een brief met meer uitleg over het systeem.