Sjoemelende aannemer moet vijf jaar naar de cel, ruim 500.000 euro verbeurd verklaard LDO

15 februari 2019

14u19 0 Maarkedal Bouwondernemer Ludo Meysman (64) moet vijf jaar naar de cel voor oplichting. De man verduisterde duizenden euro’s aan voorschotten van zijn klanten en voerde de bestelde werken aan hun huis niet of nauwelijks uit.

Samen met zijn ex-vrouw, dochter en twee medewerkers moest Meysman zich in de correctionele rechtbank in Oudenaarde verantwoorden voor een reeks oplichtingen in 2012 en 2013. De klanten van zijn firma Easy Built betaalden hem duizenden euro’s voorschotten om hun gevel te isoleren en te bekleden met gevelstenen. De aannemer ging telkens op dezelfde manier tewerk. “De klanten moesten bij het ondertekenen van het contract een voorschot van vijftig procent betalen. Bij aanvang van de werken betaalden ze nog eens veertig procent en bij de oplevering in de Easy Built de laatste tien procent. Alleen kwam het zelden zo ver. Meysman liet wel eens een stelling plaatsen zodat hij het tweede voorschot kon krijgen, maar van de 43 werven werden er slechts zes afgewerkt”, legt de procureur uit. De voorschotten dienden zogezegd om bouwmateriaal aan te kopen, maar ze verdwenen in de zakken van Meysman en zijn kompanen. De aannemer zou er onder meer drugs- en seksfeestjes mee georganiseerd hebben.

Het was bovendien niet de eerste keer dat Meysman voor dergelijke feiten voor de rechter moest verschijnen. In 2014 werd hij in Gent al eens veroordeeld tot 18 maanden cel.

5 jaar cel

Nu moet Meysman opnieuw naar de cel, voor 5 jaar deze keer. De rechter legt hem ook een beroepsverbod van tien jaar op en hij moet een boete van 6.000 euro betalen. Hij sleurt ook zijn ex-vrouw, dochter en twee werknemers mee in zijn val. Zijn ex-vrouw die als advocate werkte voor Easy Built, is veroordeeld tot 18 maanden cel, een boete van 1.200 euro en een beroepsverbod in bouwondernemingen. De dochter van Meysman moet een werkstraf van 60 uur uitvoeren. Eén van Meysmans handlangers is veroordeeld tot 18 maanden cel met uitstel, een boete van 1.800 euro en een beroepsverbod van tien jaar en een vijfde beklaagde moet drie maanden naar de cel en een boete van 300 euro betalen.

Schadevergoedingen

De rechters hebben in totaal 542.703,90 euro verbeurd verklaard. De dertig mensen die zich burgerlijke partij stelden tegen de aannemer hopen nu dat ze onder meer via dat geld vergoed zullen worden voor hun geleden schade. “Al vrezen we dat het moeilijk zal zijn om het geld effectief te recupereren”, klinkt het bij enkele gedupeerden.

Niet aangehouden

Het openbaar ministerie vorderde de onmiddellijke aanhouding van Meysman, omdat hij tot een lange gevangenisstraf is veroordeeld. De rechters besloten om niet in te gaan op dat verzoek, onder andere omdat de man een vaste verblijfplaats heeft. In afwachting tot de uitvoering van de gevangenisstraf blijft Meysman, die niet naar de rechtbank kwam om het vonnis te aanhoren, dus een vrij man.