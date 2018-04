SEMA schenkt 750 euro aan 'Give us a break' 10 april 2018

SEMA Maarkedal heeft 750 euro geschonken aan de vzw 'Give us a Break', een opvanginitiatief dat ouders van kinderen met een mentale of fysieke beperking organiseren in de school Levensblij in Oudenaarde. Het initiatief is een noodkreet voor de ouders die al hun verlof moeten opnemen om voor hun kind te kunnen zorgen of dagelijks ver moeten rijden om een opvanginitiatief op maat te vinden. "Het bedrag dat wij schenken, is een deel van de opbrengst van een spaghettiavond die we hebben georganiseerd", zegt SEMA-voorzitter Herman Baecke.





(DCRB)