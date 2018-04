Sema ruimt op in Maarkedal 20 april 2018

Sema, een vereniging voor senioren in Maarkedal, heeft zich geëngageerd om zwerfvuil te ruimen. Over een afstand van 41 kilometer gingen de 47 vrijwilligers aan de slag en haalden zo ettelijke zakken vuilnis op. Die brachten ze met paard en kar naar het containerpark. "We kijken tevreden terug op het resultaat", zegt voorzitter Herman Baecke. "Laat dit een duidelijk signaal zijn naar de vervuilers toe om ze een halt toe te roepen."





(LDO)