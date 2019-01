Sema organiseert spaghettiavond voor het goede doel Lieke D'hondt

07 januari 2019

13u17 0

Sema, een seniorenvereniging voor 55-plussers, organiseert op zaterdag 26 januari vanaf 18 uur een spaghettiavond in de parochiezaal van Louise-Marie. De volledige opbrengst van de benefiet gaat naar enkele lokale initiatieven die kinderen met een beperking ondersteunen. Kaarten kosten 15 euro voor volwassenen en 10 euro voor kinderen onder twaalf jaar. Bestellen kan via 0476/42.35.51 of hermanbaecke@telenet.be.