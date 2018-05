Schepencollege belooft meer te bewegen 09 mei 2018

02u27 0 Maarkedal Maarkedal mengt zich in de '10.000-stappenclash' van het Vlaams Instituut Gezond Leven en de Vlaamse Logo's. In die wedstrijd dingen steden en gemeenten naar de titel van actiefste stad of gemeente.

De inwoners geven gedurende de maand mei elke dag op de website of de app in hoeveel stappen ze hebben gezet. De gemeente die de meeste stappen heeft in haar categorie is de winnaar.





Wandeling

De burgemeester en schepenen van Maarkedal geven zelf het goede voorbeeld en beloven in mei met de fiets of te voet naar het schepencollege te komen of meer te bewegen in hun vrije tijd. Voor schepen Frederik Van Nieuwenhuyze (N-VA) betekent dat een wandeling van twee keer vier kilometer. Burgemeester Joris Nachtergaele (N-VA) neemt zich zelfs voor om elke dag te voet naar het gemeentehuis te komen. Ook het gemeentepersoneel doet mee aan de wedstrijd. Zij gingen gisteren allemaal samen wandelen. "Met de actie willen we de Maarkedallers sensibiliseren om meer te bewegen", zegt Nachtergaele. (LDO)