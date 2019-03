Samen gaan stemmen in het rusthuis: Maarkedal verhuist drie stembureaus naar woonzorgcentra Lieke D'hondt

14 maart 2019

15u05 0 Maarkedal In Maarkedal kan je op 26 mei ook stemmen in de woonzorgcentra. Drie stembureaus verhuizen naar WZC Haagwinde en WZC Ter Gauwen. “Ouderen zijn de ervaringsdeskundigen van het ouderenzorgbeleid. Hun stem mag niet verloren gaan.”

De gemeente Maarkedal wil dat de bewoners van woonzorgcentra bij de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen in mei zelf hun stem kunnen uitbrengen. “Ook zij maken deel uit van de democratische samenleving en hun stem moet gehoord blijven”, zegt schepen van Senioren Ann De Tollenaere (Open Vld). “Lang niet alle zorgbehoevende ouderen zijn wilsonbekwaam. Met wat fysieke hulp en aandacht voor toegankelijkheid kunnen ze hun stem zelfstandig uitbrengen.”

Daarom heeft het college van burgemeester en schepenen nu beslist om het stembureau in Maarke te verhuizen naar het woonzorgcentrum Haagwinde in de Hasselstraat en de twee stembureaus in Etikhove onder te brengen in woonzorgcentrum Ter Gauwen in Puttene.

“We hebben in iedere deelgemeente nagekeken waar de kiesbureaus in woonzorgcentra konden worden ondergebracht. In Nukerke en Schorisse lukt dat dit jaar nog niet, in Etikhove en Maarke wel. Doordat de inwoners van Etikhove en Maarke in het rusthuis moeten gaan stemmen, zal er die dag ook meer sociaal contact zijn voor de bewoners”, vertelt De Tollenaere.

“Zeven jaar naar gestreefd”

Voorzitter van de seniorenadviesraad Jacques Speleers is blij met het initiatief. “Zeven jaar geleden heb ik voor de eerste keer gevraagd om stemlokalen te plaatsen in de rusthuizen. Het is een weerkerend probleem dat zorgbehoevende en minder mobiele senioren hun stem niet kunnen uitbrengen vanwege allerlei obstakels. Dat terwijl onze ouderen de ervaringsdeskundigen zijn van het huidige ouderenzorgbeleid. Hun stem mag niet verloren gaan door doktersbriefjes of een omzetting in een volmacht, tenzij ze effectief handelingsonbekwaam zijn.”