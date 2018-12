Samen blokken boven de bib in Maarkedal LDO

26 december 2018

18u34 0 Maarkedal Studenten die eens een andere bloklocatie willen uittesten kunnen nog tot het einde van de kerstvakantie terecht in de vergaderzaal boven de bibliotheek in de Nederholbeekstraat in Maarkedal.

De zaal is van maandag tot vrijdag open van 8 tot 16 uur, maar niet op 1 januari. Er is wifi en er zijn stopcontacten om gsm’s of laptops op te laden. Wie in de vergaderzaal wil blokken, meldt zich wel best eerst even aan bij de dienst burgerzaken.