Ruwbouw rusthuis De Samaritaan staat er in half jaar tijd 30 maart 2018

02u56 0

Een feestelijk moment gisteren op de werf van het nieuwe woonzorgdorp De Samaritaan in Nukerke. Het hoogste punt van de nieuwbouw is er bereikt en dus was het tijd om 'de mei te steken'. De aannemer hing enkele takken aan het gebouw. Daarnaast werd de barbecue bovengehaald om het feestje compleet te maken. In een half jaar tijd plaatsten de arbeiders de ruwbouw van het nieuwe rusthuis. In februari 2019 moet de nieuwbouw volledig afgewerkt zijn. Dan verhuizen de eerste negentig bewoners naar het rusthuis. Nadien zal de aannemer de gebouwen van Jericho afbreken en daar beginnen aan de tweede nieuwbouw. In fase drie gaat De Samaritaan tegen de vlakte en begint de opbouw van het laatste deel van het rusthuis. Als alles volgens schema verloopt, zal het volledige woonzorgdorp klaar zijn in 2020. Op de site zullen dan een rusthuis voor 178 bewoners, dertig assistentiewoningen, zes woningen voor kortverblijf, vier voor herstelverblijf en tien voor dagverblijf staan.





(LDO)