Run for Fun vervroegd door Duivels 05 juli 2018

Gezien de Rode Duivels aan een excellent parcours bezig zijn op het WK-voetbal, sturen de organisatoren van enkele activiteiten in de regio hun planning bij. Ons nationaal elftal neemt het vrijdag om 20 uur op tegen Brazilië. Daarom zullen de lopers die deelnemen aan de Run for Fun van de sportraad een beetje vroeger vertrekken. Zij starten om 18 uur in plaats van 19.30 uur, zodat iedereen op tijd kan finishen en vervolgens voor de Rode Duivels kan supporteren. De Run for Fun start aan de feesttent in Puttene. Deelnemen kost drie euro, inschrijven kan via 055/33.46.52 of ter plaatse. (LDO)