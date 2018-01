Rompertje moet depressie bespreekbaar maken 01 februari 2018

Een depressie is de vaakst voorkomende complicatie na een bevalling, maar zit nog steeds in de taboesfeer. Dat wil Kind en Gezin in Maarkedal veranderen. Ouders die met hun baby van vier weken op consultatie komen, zullen vanaf nu een rompertje krijgen met het opschrift 'Ik hou van mama, ze hoeft niet perfect te zijn'.





Het rompertje moet ervoor zorgen dat de drempel voor de mama's lager wordt om over hun gevoelens te praten. Zo kunnen de signalen van een depressie sneller opgevangen worden. "De boodschap verwijst vooral naar het feit dat veel mama's denken dat ze alles alleen moeten bolwerken. Dat is niet zo. Een baby neemt meer dan drie kwart van je dag in beslag, het is dus normaal dat de strijk eens blijft liggen of dat er eten afgehaald moet worden", zegt dokter Emmy Moens. Mama Reinhilde Maes en dochterje Rosalie mochten gisteren het eerste rompertje in ontvangst nemen. (LDO)