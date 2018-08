Roger en Marie-Thérèse vieren briljanten huwelijk Redactie

22 augustus 2018

20u22 0

Roger De Clercq en Marie-Thérèse Keystman uit Maarkedal vieren dit jaar hun 65ste huwelijksverjaardag. Marie-Thérèse was huisvrouw en Roger had zijn eigen confectie-atelier. Hij is ook bekend in de streek als toneelspeler bij onder andere Die Winterroose en zingt nog steeds bij het Sint-Britiuskoor. Marie-Thérèse en Roger hebben vier kinderen, negen kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen.