Rita Van de Voorde trekt lijst Groen&Co 01 augustus 2018

Maarkedal De groenen trekken in Maarkedal als Groen&Co naar de kiezer, een lijst waarop ook plaats is voor onafhankelijken. Lijsttrekker wordt de 64-jarige Rita Van de Voorde uit Schorisse.

Groen&Co heeft nu een kern van vijf Groen-leden en onafhankelijken. Die bestaat uit Bram Pynoo, Bruno Deraedt, Jessika Boey, Johan Sterckx en Rita Van de Voorde. Het is deze laatste die in oktober de lijst zal trekken. Van de Voorde is in Maarkedal vooral gekend als voorzitter van het Milieufront Omer Wattez, maar velen zullen haar ook kennen als medewerkster van het provinciaal archeologisch museum in Velzeke. "We willen ons profileren als een echt burgerinitiatief, vandaar dat er ook plaats is voor onafhankelijken op onze lijst", licht Rita toe. "We hopen de stem van de burger te laten horen. Daarom organiseren we verschillende politieke cafés om te weten wat er echt leeft in de gemeente." Tot nu toe blijkt de Maarkedaller vooral bezorgd over verkeersveiligheid en mobiliteit. "Doel is om op zijn minst een zetel te behalen en de gemeente op een positieve manier mee helpen besturen. We zijn best tevreden met het beleid dat sinds deze legislatuur wordt gevoerd. Zo is er nu veel meer aandacht voor onze natuur en worden er activiteiten georganiseerd die de inwoners samen brengen. Maar er zijn natuurlijk altijd wel zaken die beter kunnen." (TVR)