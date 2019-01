Retrofuif brengt 3.206,15 euro op voor projecten in Guatemala Lieke D'hondt

08 januari 2019

12u44 0 Maarkedal De fuif ‘Back To The Golden Years ’70 – ’80 – ’90’ in Maarkedal heeft 3.206,15 euro opgebracht voor het goede doel.

De opbrengst gaat integraal naar de werken van priester Eric Gruloos in Guatemala. De organisatoren van de fuif, Stefaan, Ingrid, Pieter en Anja zijn allemaal familieleden van priester Eric, die afkomstig is van Kerkem (Maarkedal). Jaarlijks organiseren ze een fuif in de parochiezaal van Louise-Marie om zijn projecten in Guatemala te ondersteunen.