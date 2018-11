Restaurant Les Soeurs Louise haalt voor de eerste keer Gault&Millau Gids Lieke D'hondt

05 november 2018

21u34 0 Maarkedal Les Soeurs Louise in Maarkedal staat voor de allereerste keer in de Gault&Millau Gids. Het restaurant kreeg de anonieme inspecteurs over de vloer en serveerde hen, net als hun andere gasten, een gerecht dat bijzonder in de smaak viel.

Tweelingzussen Katrien en Ann Vandenheulen van restaurant Les Soeurs Louise in Maarkedal zijn blij met hun vermelding in de Gault&Millau. Al is het wel een verrassing voor hen. “We zijn nooit bewust op zoek gegaan naar een vermelding in de gids. We maken zelfs geen reclame voor ons restaurant. We leven van de mond-tot-mondreclame. Het is een mooie bekroning dat we na vijf jaar plots in de Gault&Millau staan”, vertelt Ann. In Les Soeurs Louise in de Louise-Mariestraat in Maarkedal bieden de zussen een eenvoudige Franse keuken aan, bereid door chef-kok Dieter Nuyens. “Dat we nu in Gault&Millau staan is een teken van appreciatie voor het werk dat we doen. We werken elke dag met verse producten en de service in de zaal en de keuken is verzorgd. Dat komt omdat we bijna als een familie samenwerken, dat voel je”, zegt Dieter.

Het team achter Les Soeurs Louise begint zeker niet te zweven na de mooie 12 op 20. “We blijven gewoon verder werken zoals we bezig zijn. We proberen altijd iedereen tevreden te stellen, want we doen het heel graag. We zien ons werk meer als een hobby”, zeggen de fiere restaurantuitbaters.