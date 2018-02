Publiek maakt kennis met het nieuwe Marca 10 februari 2018

02u57 1 Maarkedal Cultuurhuis 'Het Marca' is onder het goedkeurend oog van 240 bezoekers officieel geopend. Donaat Deriemaeker praatte de avond vol muziek, zang en toneel aan elkaar, maar achteraf was er uiteraard nog tijd om de nieuwe bar in te huldigen.

Goeie akoestiek

"Ik heb de kerk weten evolueren en het resultaat mag er zeker zijn. Er is hier een enorm goeie akoestiek, vandaar dat het orgel hier zo goed klinkt. Dat is dankzij de lambriseringen. Gelukkig hebben ze die behouden." Ook de bar kon gisteren op veel belangstelling rekenen. Iedereen kwam een kijkje nemen in het oudste gedeelte van de kerk waar nu een koorbank dienstdoet als toog onder een trendy verlichting. (LDO)