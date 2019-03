Politiek en verkiezingen staan centraal op uiteenzetting van journalist Johny Vansevenant Lieke D'hondt

28 maart 2019

16u47 0

Wetstraatjournalist Johny Vansevenant komt op dinsdag 2 april om 20 uur in GC Het Marca alles vertellen over het Belgische politieke landschap en de verkiezingen van 26 mei. De lezing is een organisatie van de bibliotheek van Maarkedal en het Davidsfonds. Toegangstickets kosten 5 euro en zijn ter plaatse te verkrijgen. Na de uiteenzetting is er een mogelijkheid om met een drankje na te praten.