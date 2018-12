Politie en buurtinformatienetwerken vragen uit te kijken naar gevluchte verdachte van inbraak in Etikhove Ronny De Coster

12 december 2018

15u13 125 Maarkedal De politie Vlaamse Ardennen roept via de buurtinformatienetwerken bewoners in de regio Etikhove uit te kijken voor een voortvluchtige inbreker.

Iets over halfdrie deze namiddag is er ingebroken in een huis aan de Nederholbeekstraat in Etikhove.

De vermoedelijke dader wordt omschreven als een man van rond de twintig jaar met blond haar. Hij zou ongeveer 1,60 meter groot zijn en donkere kledij dragen.

Wie meer weet over de inbraak of informatie kan verstrekken over de verdachte, kan contact opnemen met de politie via het nummer 101.