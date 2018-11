Paul de Pierre scoort opnieuw 13 op 20 in Gault&Millau Gids Lieke D'hondt

05 november 2018

Restaurant Paul de Pierre in de Nederholbeekstraat in Maarkedal scoort dit jaar 13 punten in de Gault&Millau Gids. Het restaurant doet het zo opnieuw even goed als vorig jaar. Zaakvoerder Paul Henri en gastvrouw Inge Allegaert staan in Maarkedal dan ook gekend om hun gastronomische keuken waar ook veel aandacht is voor de uitgebreide wijnkaart.