Ouderraad trakteert leerlingen op gezond ontbijt 13 februari 2018

02u56 0

De leerlingen van basisschool De Wante in Schorisse kwamen voor één keer extra vroeg en zonder te ontbijten naar school. De ouderraad regelde namelijk speciaal voor alle leerlingen een gezond ontbijt op school. De leerlingen namen de tijd om samen met hun vriendjes te genieten van vers fruit, boterhammen, peperkoek, melk of fruitsap en pannenkoeken. Ook de kleuters mochten meesmullen van het ontbijt. Zij werden bediend in hun klasjes.





(LDO)