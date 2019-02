Ouderraad deelt 495 ontbijtpakketten rond: “Met veel zorg en liefde samengesteld” Lieke D'hondt

17 februari 2019

09u24 0 Maarkedal Een zondagochtend beginnen met een uitgebreid ontbijt is altijd fijn. Dat vindt ook de ouderraad van Vrije Basisschool Etikhove. Zij deelden zondag 495 ontbijtpakketten rond in Maarkedal en omstreken.

Al om 4.30 uur ’s ochtends waren de ouders van de ouderraad druk in de weer met het maken van ontbijtpakketten in de refter van de Vrije Basisschool Etikhove. Elk pakket kreeg een ruim assortiment lokale, homemade en ambachtelijke producten mee. “Alles is met zorg en liefde ingepakt en afgewerkt met een persoonlijke toets en een extraatje”, zegt Vanessa Deconninck. Omdat valentijn nog maar net voorbij is, was ook die link niet veraf. “Ons post-valentijnsontbijt is ideaal voor zij die al wisten dat ze valentijn zouden vergeten. Het is de ideale goedmaker”, lacht Vanessa.