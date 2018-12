Oude linde in Nukerke krijgt voorlopige bescherming als monument Lieke D'hondt

15 december 2018

13u17 0 Maarkedal De oude linde in Nukerke (Maarkedal) krijgt een voorlopige bescherming als monument van Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA). De linde krijgt de bescherming omdat het kenmerken van een etageboom heeft, wat zeldzaam is in Vlaanderen.

“Een etageboom is een lindeboom die zo gesnoeid is dat er langs de stam verschillende etages ontstaan. Tussen de verschillende etages zien we dan in de lengte een kale stam”, legt bourgeois uit. “In Vlaanderen zijn etagebomen zeldzaam. Vaak gaat het om zeer oude exemplaren uit de zestiende of zeventiende eeuw.” Het Agentschap Onroerend Erfgoed beschermt nu vijf etagebomen in Vlaanderen, waaronder de Hollandse linde in Nukerke. Die staat op de splitsing van twee wandelpaden, in het verlengde van Lindeke.

Ontmoetingsplek

De linde in Nukerke dateert van de eerste helft van de 19e eeuw en had in het verleden een belangrijke functie als ontmoetingsplek. Mensen die naar de kerk gingen ontmoetten elkaar aan de boom en verliefde koppeltjes spraken er af. In de boom hangt ook een kapelletje gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw, wat wijst op prechristelijke boomvereringen. Nu de etageboom voorlopig beschermd is, kan het gemeentebestuur een openbaar onderzoek organiseren. Zo heeft iedereen de kans om opmerkingen of bezwaren kenbaar te maken. Binnen negen maanden beslist minister-president Bourgeois dan over een definitieve bescherming van de boom.