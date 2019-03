Oppositiepartij CD&V klopt op tafel in voetbaldossier: “Stop met geheimdoenerij en leugens” Lieke D'hondt

27 maart 2019

15u52 1 Maarkedal ‘Geheimdoenerij’, ‘achterkamerpolitiek’ of zelfs ‘leugens’: oppositiepartij CD&V is het niet eens met de manier waarop schepen van Sport Filip Meirhaeghe (Open Vld) een oplossing tracht te vinden voor het voetbaldossier en laat haar ongenoegen duidelijk merken. “Tijd voor een publiek debat.”

Op de jongste gemeenteraad kwamen Simon Van Quickelberghe (CD&V) en schepen Filip Meirhaeghe (Open Vld) lijnrecht tegenover elkaar te staan. Discussiepunt is het voetbaldossier waarin de gemeente een manier zoekt om de clubs K.V.V. Vlaamse Ardennen en KSV Maarkedal op één locatie in een aangepaste accommodatie te laten voortbestaan, al dan niet via een fusie. Een maand geleden raakte bekend dat het gemeentebestuur een neutrale bemiddelaar heeft aangesteld om de twee voetbalclubs dichter bij elkaar te brengen. “Maar nu blijkt opeens dat er niet één bemiddelaar is, maar twee”, zegt Van Quickelberghe. “Bovendien zijn de bemiddelaars niet neutraal: de ene is een sponsor, de andere maakt deel uit van de raad van bestuur van één van de clubs. Ofwel was schepen Meirhaeghe hiervan niet op de hoogte, wat heel onwaarschijnlijk zou zijn als bevoegd schepen, ofwel heeft hij dat bewust verzwegen. Dat is niet niets. Een lid van de uitvoerende macht heeft de plicht de gemeenteraad correct in te lichten over de lopende dossiers.”

De schepen geeft toe dat hij niet gemeld heeft dat er twee bemiddelaars zijn aangesteld, maar benadrukt dat ze wel de goedkeuring genieten van de twee voetbalclubs. “Op de vergadering met de twee clubs hebben we één bemiddelaar aangeduid, maar ook een andere persoon heeft zich die avond kandidaat gesteld. Dat ben ik inderdaad vergeten te melden op de gemeenteraad. Dat was fout. De besturen van beide clubs gingen wel akkoord met de aanstelling, dus de beide bemiddelaars kunnen hun opdracht naar behoren uitvoeren. Hoeveel bemiddelaars er zijn, is bovendien niet de kern van de zaak. Wel dat we een oplossing vinden voor het voetbaldossier dat nu al dertig jaar aansleept.”

Kortekeer

Die oplossing ligt mogelijk op de Kortekeer, de plaats waar KSV Maarkedal momenteel haar terrein heeft. Hoe het gemeentebestuur de samenwerking tussen de twee clubs daar precies ziet en welke gevolgen dat heeft, zal Meirhaeghe op de volgende gemeenteraad op vraag van de oppositie uit de doeken doen. “Maar dan nog blijft het bij een voorstel, want we kunnen er enkel mee doorgaan als beide clubs akkoord gaan. Voorlopig ziet K.V.V. Vlaamse Ardennen een samenwerking wel zitten, KSV Maarkedal is terughoudender. Er zijn dus nog meer gesprekken nodig om tot een consensus te komen, want we willen niemand met de rug tegen de muur zetten.” De oppositie is blij dat er extra uitleg komt over de plannen. “Achterkamerpolitiek draagt niets bij tot de oplossing. Het is tijd dat er een publiek debat gevoerd wordt over dit dossier en dat alle kaarten op tafel komen zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is”, besluit Van Quickelberghe.