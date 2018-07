Oplossing voor reizigers De Lijn in Maarkedal 19 juli 2018

02u34 0

De Lijn zal vanaf september opnieuw Maarke-Kerkem in Maarkedal bedienen. Door de wegenwerken aan de N457 zag het ernaar uit dat de bussen geen haltes in de deelgemeente zou aandoen, maar De Lijn heeft nu op vraag van burgemeester Joris Nachtergaele (N-VA) een oplossing uitgewerkt.





Aan de halte in de Hasseltstraat in Maarke-Kerkem zal vanaf september op schooldagen om 7.40 uur een bus vertrekken naar het Tacambaroplein in Oudenaarde. Om 12.25, 15.50 en 16.40 uur zal in Oudenaarde een bus vertrekken naar de Hasseltstraat in Maarke-Kerkem.





Zo kan de schoolgaande jeugd met een rechtstreekse lijn naar school. "De bus zal geen andere haltes bedienen omdat De Lijn steeds de kortste weg zal nemen in functie van de verschillende fases van de wegenwerken", legt Nachtergaele uit.





Tijdelijke laag asfalt

In de deelgemeente Etikhove zal De Lijn de halte aan de KBC in de Etikhovestraat en de halte aan de Gieterijstraat vanaf deze week opnieuw bedienen. Daarvoor liet de gemeente een tijdelijke laag asfalt aanleggen tussen de KBC en de Maalzaakstraat. (LDO)