Onbekenden verplaatsen zelf verkeersborden 31 mei 2018

02u46 0 Maarkedal In Maarkedal zijn vandalen aan de slag die tijdelijke verkeersborden verplaatsen.

Momenteel staan er heel wat van die borden in de gemeente om het verkeer in goede banen te leiden tijdens de aanleg van de fietspaden langs de N457. Door de borden te verplaatsen ontstaan er verwarrende situaties. Gemeenteraadslid Danny Provost (CD&V) vroeg zich op de jongste gemeenteraad af hoe het komt dat de tijdelijke verkeersborden zo vaak van plaats veranderen in Maarkedal.





Verkeershinder

De uitleg was verrassend simpel. "Omdat er mensen zijn die ze zelf verplaatsen", zei burgemeester Joris Nachtergaele (N-VA). Daardoor verhoogt de verkeershinder, want de onbekende overtreders plaatsen bijvoorbeeld een bord dat eenrichtingsverkeer toelaat naast een verbodsbord, waardoor bestuurders niet weten of ze de straat in mogen. De burgemeester heeft aan de politie de opdracht gegeven om streng toe te zien. Wie betrapt wordt, mag een boete verwachten.





(LDO)