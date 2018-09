Onafhankelijke kandidaten richten partij ‘KOMOP Maarkedal’ op Niet vier, maar vijf partijen nemen deel aan verkiezingen in Maarkedal Lieke D'hondt en André Marlier

04 september 2018

21u06 0 Maarkedal Een groep onafhankelijke kandidaten heeft in Maarkedal de nieuwe politieke partij 'KOMOP Maarkedal' opgericht. Steven Thomas zal de lijst trekken, Geert De Mullier is lijstduwer van dienst. Met KOMOP Maarkedal erbij, kan de Maarkedaller op 14 oktober kiezen tussen vijf partijen.

Iets meer dan een maand voor de gemeenteraadsverkiezingen ondergaat het politieke landschap in Maarkedal nog een grote verschuiving. Een groep van onafhankelijke kandidaten heeft de nieuwe partij KOMOP Maarkedal opgericht. “We willen een positieve aanvulling zijn op de traditionele partijen”, zegt lijsttrekker Steven Thomas. “We doen dat als onafhankelijken omdat we geen nationale partij met nationale belangen willen volgen. De traditionele partijen moeten altijd een nationale agenda volgen, maar dat is voor ons niet van belang. Bij ons telt enkel het lokale niveau. We doen alles voor Maarkedal.”

Aansluiten bij grotere formatie

De partij is ambitieus en wil in de volgende legislatuur mee besturen. “We zijn realistisch en optimistisch. We brengen een eenvoudig programma. Als de kiezer het ons gunt, willen we aansluiten bij een grotere formatie op voorwaarde dat hun programma verzoenbaar is met het onze. Op die manier hopen we onze eigen programmapunten te kunnen realiseren”, zegt Thomas. Wat die programmapunten precies zijn, wil de partij nog niet kwijt. Ook wie op de lijst zal staan, is voorlopig nog niet gekend. “Wat we willen veranderen in Maarkedal en wie onze kandidaten zijn, zullen we de komende weken stapsgewijs bekendmaken aan de inwoners”, legt Thomas uit.

Politieke ervaring

Wat wel zeker is, is dat hij de lijst zal trekken. Zo krijgt de partij meteen iemand aan het hoofd met veel ervaring. “Ik ben twintig jaar lang gemeenteambtenaar geweest, dus ik weet goed hoe een gemeente functioneert. In 2012 stond ik als onafhankelijke op de lijst van N-VA en kon ik zelfs schepen worden.” Uiteindelijk weigerde Thomas het schepenambt om de continuïteit van zijn dienst niet in het gedrang te brengen. Ondertussen werkt Thomas niet meer voor de gemeente, dus een eventueel politiek mandaat is nu wel mogelijk.

De lijstduwer van KOMOP Maarkedal is Geert De Mullier. Ook hij heeft een politiek verleden. Tussen 2006 en 2012 zetelde hij in de gemeenteraad voor VLD-Maarkedal Leeft. Dit jaar was er geen plaats voor De Mullier op de lijst van Open Vld, maar met KOMOP Maarkedal heeft hij een nieuw politiek project gevonden. “Ik heb zin om hier mijn schouders onder te zetten”, zegt De Mullier.

Met de komst van deze nieuwe politieke partij zullen de gemeenteraadsverkiezingen in Maarkedal ongetwijfeld extra spannend zijn. De Maarkedallers kunnen nu kiezen tussen vijf partijen: CD&V, N-VA, Open Vld, Groen&Co en KOMOP Maarkedal.