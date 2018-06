OCMW vraagt aandacht voor ouderen tijdens hitte 29 juni 2018

02u36 0 Maarkedal Het OCMW van Maarkedal heeft aan haar personeel gevraagd om extra alert te zijn voor problemen door de hitte bij ouderen en chronisch zieken.

De personeelsleden van woon-zorgcentrum Ter Gauwen zullen preventieve maatregelen nemen en ook de OCMW-personeelsleden die op huisbezoek gaan, zullen ingeschakeld worden om mensen te helpen en tips te geven over hoe ze de hitte draaglijker kunnen maken.





Op sociale media roept het OCMW ook alle Maarkedallers op om extra aandacht te hebben voor ouderen in de gemeente. "Zij hebben baat bij een extra bezoekje, want de hitte zorgt ervoor dat veel ouderen niet meer buiten komen en sociaal geïsoleerd geraken. Als buur, familielid of vriend even aanbellen en polsen of je ergens mee kan helpen, kan genoeg zijn om grotere problemen te voorkomen", zegt OCMW-raadslid Steve De Boever (N-VA). Met deze acties gaat het OCMW in op de oproep van het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid om een warmteactieplan te activeren. Meer info op www.warmedagen.be. (LDO)