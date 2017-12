OCMW meldt voortaan sociale fraude 02u32 1

Het OCMW van Maarkedal zal voortaan zelf sociale fraude signaleren. "De federale regering stelt vanaf nu het 'Meldpunt voor Eerlijke Concurrentie' open voor het OCMW en wij springen mee op de kar. Elk kanaal om sociale fraude aan te pakken is natuurlijk welkom", zegt OCMW-raadslid Steve De Boever (N-VA).





Het OCMW wil zo verschillende vormen van sociale fraude bestrijden. Zwartwerk, uitkeringsfraude, te lage prijsoffertes bij aanbestedingen of OCMW-cliënten die worden uitgebuit door werkgevers, het kan allemaal sneller aan het licht komen dankzij het meldpunt. "De aanpak van fraude is belangrijk om ervoor te zorgen dat de steun van het OCMW terechtkomt bij wie het nodig heeft", zegt De Boever. Aan het meldpunt zijn wel een aantal regels verbonden. Zo kan een medewerker van het OCMW niet op eigen houtje een vermoeden van fraude melden en blijft de vertrouwensrelatie tussen de sociale assistenten en de cliënten van het OCMW intact. (LDO)