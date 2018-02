OCMW koppelt inburgeringsvoorwaarde aan leefloon 23 februari 2018

02u46 0 Maarkedal Alle niet-Europese nieuwkomers die in Maarkedal een leefloon willen ontvangen, zullen voortaan een inburgeringstraject moeten volgen. Doen ze dat niet, dan kunnen ze een deel van hun leefloon verliezen. Dat voorstel van Steve De Boever (N-VA) werd gisteren unaniem goedgekeurd door de OCMW-raad.

"Door het volgen van de cursus, leren de nieuwkomers onze samenleving kennen en ontwikkelen ze bijkomende vaardigheden", zegt De Boever.





Het inburgeringstraject bestaat onder andere uit lessen Nederlands en een cursus maatschappelijke oriëntatie. Op die manier leert de nieuwkomer welke waarden en normen er centraal staan in de Vlaamse samenleving. Volgens het OCMW kunnen ze de nieuwkomers via de cursus ook beter informeren over leven en werken in Vlaanderen. Opvallend is dat een nieuwkomer een deel van het leefloon kan verliezen als hij of zij de inburgeringscursus niet volgt.





Ongelijkheid wegwerken

Met die maatregel wil het OCMW van Maarkedal de ongelijkheid wegwerken tussen een werkende nieuwkomer en een nieuwkomer die een leefloon ontvangt. "Tot nu toe riskeerde enkel de werkende nieuwkomer een boete van de Vlaamse overheid wanneer hij de inburgeringscursus niet correct volgde. De nieuwkomer met leefloon moest de boete niet betalen. Door de mogelijke gedeeltelijke schorsing van het leefloon worden ook die nieuwkomers aangezet tot het volgen van de inburgeringscursus", besluit De Boever. (LDO)