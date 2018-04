Nog onder invloed na feestje avond voordien 26 april 2018

02u54 0 Maarkedal De 19-jarige J. D. uit Maarkedal moest zich in de Oudenaardse politierechtbank verantwoorden nadat hij met 1,3 promille alcohol in zijn bloed in Wortegem-Petegem met zijn wagen in de gracht belandde.

"Mijn client was bij vrienden naar een feestje geweest, maar stapt nooit achter het stuur als hij gedronken heeft", schetste zijn advocaat de omstandigheden. "Precies om die reden is hij er blijven slapen. Toen hij de volgende ochtend naar huis reed, ging het toch nog mis. Hij schoof met zijn BMW van de baan en kwam in de gracht terecht. Hij wist niet dat alcohol zo lang in je bloed blijft hangen. Hij is al zwaar gestraft, want de schade aan de wagen loopt op tot 6.000 euro. Hij moet die van zijn ouders uit eigen zak betalen."





Stevig feestje

De politierechter merkte op dat het een stevig feestje moet geweest zijn. Hij legde de jonge bestuurder een geldboete van 1.000 euro en 23 dagen rijverbod op. Aangezien hij op het moment van de feiten minder dan twee jaar over zijn rijbewijs beschikte, moet hij ook zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen.





