Nieuwe speeltuin voor De Kleine Reus Lieke D'hondt

03 september 2018

16u51 0 Maarkedal De eerste schooldag was voor de leerlingen van gemeenteschool De Kleine Reus in Maarke-Kerkem (Maarkedal) extra bijzonder. Tijdens de vakantie is er namelijk een nieuwe speelplaats aangelegd in de tuin.

Vanaf dit schooljaar kunnen de leerlingen van basisschool De Kleine Reus ravotten in een tuin met een boomgaard, een zandbak, een schommel en een glijbaan, voetbalgoals en moestuin. Een deel van speelplaats is nu ook verhard en krijgt binnenkort een afdak zodat de kinderen bij slecht weer ook voldoende plaats hebben om te spelen. Vandaag konden de kinderen zich al helemaal uitleven op de nieuwe speelplaats.

Veilige schoolomgeving

De gemeente maakte van de vakantie gebruik om ook de verkeersveiligheid aan de scholen te verhogen. De zebrapaden werden hiervoor opgefrist en de snelheidsbeperkingen van 30 kilometer per uur werden extra in de verf gezet. In de Essestraat aan Vrije Basisschool De Wante heeft het gemeentebestuur nog meer gedaan. “We hebben de verlichtings- en elektriciteitspaal in de bocht laten verplaatsen zodat het zwaar vervoer de bocht beter kan aansnijden zonder over het voetpad te moeten rijden”, zegt schepen van Onderwijs Isabel Van Quickelberghe (N-VA). Aan het voetpad staan vanaf dit schooljaar ook beugels en extra verlichting.