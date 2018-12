Nieuwe raming De Maalzaak bedraagt 5,5 miljoen euro: oppositie is verontwaardigd “Keuze voor nog meer multifunctionaliteit”, verdedigt de meerderheid

Lieke D'hondt

19 december 2018

15u26 7 Maarkedal Het jeugd- en bewegingscentrum De Maalzaak in Maarkedal blijft de meerderheid en de oppositie verdelen. Op de jongste gemeenteraad stelde oppositiepartij CD&V vast dat de kostprijs van het project opnieuw is toegenomen met meer dan 1,2 miljoen euro.

“Uit de budgetten blijkt dat De Maalzaak nu 5,5 miljoen euro zal kosten. Dat is opnieuw meer dan een miljoen euro duurder dan vorig jaar”, haalde Steven Lippens (CD&V) aan op de gemeenteraad. De kostprijs van De Maalzaak is al langer een discussiepunt. In december vorig jaar steeg de geraamde kostprijs van 3,3 miljoen naar 4,3 miljoen euro. Dat kwam door een foute raming van de architect, die de prijzen oorspronkelijk te gretig had gedrukt. Dat het project nu opnieuw duurder is geworden, komt volgens schepen van Financiën Filip Meirhaeghe (Open Vld) door een bewuste keuze van de beleidsploeg. “We hebben verschillende voorstellen gekregen en hebben besloten om voor het duurste te kiezen. We doen het liever direct goed en willen het gebouw zo multifunctioneel mogelijk maken. Aan de architecturale inplanting in de omgeving verandert er dus niets, maar we willen zo veel mogelijk activiteiten kunnen onderbrengen in het gebouw. Naast sport, cultuur, onderwijs en het verenigingsleven willen we nu ook de muziekacademie een plaats geven in De Maalzaak.”

Dat is volgens de schepen noodzakelijk omdat er in de volgende legislatuur geen plaats meer zal zijn voor de muziekacademie in het administratief centrum. “Door de inkanteling van het OCMW in de gemeente, zal er in het administratief centrum ruimte tekort zijn. In plaats van het administratief centrum uit te breiden en 600.000 euro kosten te maken, hebben we ervoor gekozen de academie onder te brengen in De Maalzaak.”

Geen oplossing voor voetbal

CD&V vindt dat ondanks de verschillende functies van het gebouw de prijzen nu wel overdreven hoog worden. Zij hadden liever gezien dat het geld ging naar een project waar ook een oplossing voor het aanslepende voetbaldossier in was vervat. “De kosten lopen nu al hoog op en de gemeente zal nog eens kosten moeten maken om de voetbalterreinen te integreren op een andere plaats in Maarkedal. Ons voorstel van de vorige legislatuur om de voetbalvelden en een sportcomplex uit te bouwen in de Etikhovestraat zou dat bedrag ook benaderd hebben, maar dan was er wel in één keer een oplossing geweest voor het voetbaldossier”, vertelt Lippens.

Kosten drukken

De meerderheidspartijen blijven erbij dat de Etikhovestraat niet geschikt was om een sport- en voetbalcomplex neer te poten. Zij zijn nu op zoek naar een andere oplossing voor het voetbaldossier. Wat De Maalzaak betreft, maken de meerderheidspartijen zich wel sterk dat ze de kosten nog in positieve zin kunnen laten evolueren. “De gunningsprocedure die nu loopt is er één met onderhandelingsmogelijkheden. Op die manier hopen we de kosten toch nog een beetje te kunnen drukken”, aldus Meirhaeghe.