Nieuwe fase wegenwerken N457 20 augustus 2018

In het kader van de wegenwerken en de aanleg van nieuwe fietspaden op de N457 in Maarkedal neemt de gemeente vanaf vandaag nieuwe verkeersmaatregelen. In de Gansbeekstraat tussen de Eikenberg en de Gieterijstraat geldt vanaf nu tijdelijk eenrichtingsverkeer in de richting van Etikhove. Fietsers mogen in geen enkele richting in de straat rijden. Zij kunnen omrijden via de trage wegen in de Ellestraat, Puttene en de Etikhovestraat.





